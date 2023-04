NBA／灰狼雙塔合體痛擊雷霆 季後賽首輪力戰金塊

灰狼在14日爭取季後賽 門票的關鍵生死戰中展現旺盛火力,陣中6人得分達雙位數,幾乎整場比賽壓制著雷霆,特別是第三節後段到第四節初,灰狼猛烈攻勢一口氣拉開到29分差,迫使比賽早早分出勝負。

終場,灰狼在自家主場以120比95痛宰雷霆,順利搶下西區最後一張季後賽門票,將在首輪挑戰龍頭金塊。

28 PTS

11 REB

3 BLK

69% FG

53.7 FPTS



