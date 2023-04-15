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NBA／史特魯斯拉尾盤…熱火淘汰公牛 搭季後賽末班車

記者蔡佳霖／綜合報導
史特魯斯出戰36分鐘，16投8中得到31分7籃板，是熱火贏球功臣。（路透）
史特魯斯出戰36分鐘，16投8中得到31分7籃板，是熱火贏球功臣。（路透）

公牛在第四節剩下3分47秒靠著懷特（Coby White）的三分球原本還掌握領先優勢，但沒想到接下來的時間他們進攻完全停滯，一共只得到1分，熱火殺出一波關鍵15：1的攻勢，以102：91力壓公牛，搶下東區季後賽最後一張門票，將在首輪挑戰龍頭公鹿。

來源：推特

在最後這波重要攻勢中，史特魯斯（Max Strus）一人獨拿6分，巴特勒（Jimmy Butler）得到4分，阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）合拿5分，而公牛僅靠德羅展（DeMar DeRozan）的罰球獲得分數，期間7次投籃出手都未命中。整個第四節，熱火打出35比23的比分差距。

史特魯斯此戰轟進7顆三分球，獨拿31分，巴特勒同樣也貢獻31分5籃板3助攻2抄截；赫洛12分8籃板7助攻，阿德巴約9投僅1中只得到8分，但還是搶下17個籃板外加4次助攻。

公牛陣中以德羅展的26分9助攻4籃板表現最佳，但三劍客其餘兩人卻是沒太多發揮。拉文（Zach LaVine）21投僅6中，包括三分球6投0中，只拿到15分4籃板2助攻，還出現5次失誤，佛西維奇（Nikola Vucevic）12分9籃板。

卡盧索（Alex Caruso）16分4助攻3籃板，懷特14分5籃板4助攻；至於季中找來的貝佛利（Patrick Beverley），全場4投0中，沒有分數進帳，只有4助攻2籃板的表現。

上季止步首輪的公牛，本季更是跌跌撞撞，好不容易才搶下附加賽資格，雖然首戰力退暴龍，但還是無緣進入季後賽。三劍客組合很可能在休賽季期間面臨解體。

至於熱火則是重返季後賽，2020-21年賽季們也是在首輪對上公鹿，但遭到橫掃出局，而在往前一年他們則是在第二輪5戰解決公鹿。

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