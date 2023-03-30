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NBA／獨行俠戰績淒慘 恐無緣季後賽 厄文坦言非預期

記者曾思儒／即時報導
獨行球星厄文。（Getty Images）
獨行球星厄文。（Getty Images）

獨行俠2月迎接球星厄文（Kyrie Irving）加入，和當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場搭擋，但獨行俠戰績卻不升反降，連同29日以108：116敗給76人隊，組成夢幻陣容後的20場比賽輸掉14場，連季後賽附加賽都未必能打，厄文也坦言球隊處境並非當初轉隊時的預期狀態。

獨行俠目前戰績37勝40敗，西區暫排11，離可以打季後賽附加賽的第10名雷霆隊勝差1場，厄文形容球隊現在處境十分混亂，「因為我們現在37勝40敗，在為季後賽附加賽努力，我認為這不是我們休息室任何人預期的狀態。」

今年是厄文第11個NBA賽季，但是他首度季中轉隊，他認為轉換東家讓他多了許多新鮮感，但戰績不佳讓新鮮感很快就結束。

「我沒想過會在季中要求被交易，我是想在籃網結束整個賽季，而我沒機會完成，所以有些季初的計畫我必須轉換，而我也很樂意，我靈活、適應力強，不管有沒有打進季後賽，我也可以接受接受結果。」厄文提到，必須平靜面對現在處境，且相信所有隊友，自己也很感謝獨行俠給他機會，「這裡一直很棒，我很平靜。」

厄文補充說，在獨行俠所有事情都很不錯，除了輸球，「我們當然是想每場比賽都贏下來。」

台灣時間2月12日是唐西奇和厄文首度同場，但至此後獨行俠20戰只拿6勝，29日繳出24分、10籃板、8助攻的唐西奇坦言失望，「我們曾經在季後賽位置，現在是要為季後賽附加賽努力，所以這當然讓人沮喪。」

厄文 季後賽 NBA

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