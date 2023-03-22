我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加狂風時速88哩 大樹倒下壓壞華人車

宏都拉斯外長赴中談建交 總統卡斯楚也計畫出訪

NBA／遭勇士荒謬5打0 獨行俠老闆批裁判史上最嚴重失誤

記者劉肇育／即時報導
獨行俠老闆庫班怒批裁判。（Getty Images）
獨行俠老闆庫班怒批裁判。（Getty Images）

獨行俠隊22日在主場與衛冕軍勇士隊展開一場激戰，不過在第三節時卻出現了獨行俠5名球員站在自己進攻半場，但勇士卻在前場發出底線球後「5打0」輕鬆取分的荒謬畫面，讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後怒批裁判修改判決後並未告知獨行俠教練團與球員，直指這是史上最嚴重的裁判失誤。

獨行俠與勇士之戰22日在進行到第三節時，發生了勇士5名球員在前場發底線球，但獨行俠5名場上球員卻站在後場等著進攻的離譜畫面，這也讓勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）在接獲隊友傳球後，於「5打0」的情況下輕鬆雙手爆扣拿下2分。

對於獨行俠球員為何會全都集中在後場而未進行防守，老闆庫班也在賽後解釋原因，「很多人都想知道發生了什麼事，我必須來解釋給大家聽，當時裁判先將球權判給了我們，現場播報員也播報了這樣的判罰結果，然後比賽就進入暫停，但暫停期間裁判將球改判給了勇士，但並沒有告訴我們這件事。」

庫班強調，在全隊都以為取得球權並準備發球進攻的情況下，結果裁判卻是把球交給了勇士並讓他們在進攻半場直接發球，最終輕鬆取分，讓他直言這是一次史上最嚴重的裁判失誤，「對於一場最後是2分差距的比賽來說，這樣的吹判是非常瘋狂的，可以說是NBA史上最糟糕的判罰，他們只需要跟我們說一聲就不會有這樣的狀況發生，但顯然並沒有。」

勇士 NBA

上一則

NBA／亮槍事件後復出獲球迷掌聲 莫蘭特首度替補繳17分

下一則

經典賽／520萬人收看大谷翔平對決楚奧特 創賽史收視紀錄

延伸閱讀

NBA／勇士終結客場11連敗 柯瑞：不值得慶祝

NBA／勇士終結客場11連敗 柯瑞：不值得慶祝
NBA／浪花兄弟合砍59分 勇士終結客場11連敗

NBA／浪花兄弟合砍59分 勇士終結客場11連敗
新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」

新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」
NBA／獨行俠拉警報 唐西奇缺席、厄文出賽成疑

NBA／獨行俠拉警報 唐西奇缺席、厄文出賽成疑

熱門新聞

蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（翻攝推特）

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

2023-03-21 22:57
達比修有。（美聯社）

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

2023-03-21 22:47
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
高橋宏斗找不牛棚，鏡頭全都錄。

經典賽／牛棚在這嗎？日投手場上迷路畫面曝光 網直呼可愛

2023-03-21 07:36

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照