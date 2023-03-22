NBA／亮槍事件後復出獲球迷掌聲 莫蘭特首度替補繳17分

灰熊隊明星後衛莫蘭特以替補身分上場24分鐘就高效率的繳出17分。(美聯社)

在日前因為於個人社群 亮槍事件缺陣9場比賽後，灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在22日與火箭隊之戰復出，並以替補身分上場24分鐘就高效率的繳出17分、5助攻、4籃板，幫助灰熊以130：125擊敗火箭，拉出一波4連勝。

莫蘭特在3月初出戰金塊隊的賽後，因於個人社群上亮槍行為遭到禁賽8場，並於本周歸隊加入練習，儘管解禁 後的首場比賽他並未登場，但仍是在22日與火箭之戰復出，不過總教練簡金斯（Taylor Jenkins）也刻意安排他生涯首度從板凳出發，重新尋找比賽節奏。

在第一節剩下3分5秒替補上陣時，莫蘭特也獲得灰熊球迷的起立鼓掌，賽前簡金斯就表示，莫蘭特在遭到禁賽期間有11天待在諮詢機構裡無法碰球，因此體能狀況還需要調整，將限制他的上場時間在20分鐘上下，「這是我們賽前就在討論的，我們認為這是個好的策略，至少在前一、兩場比賽都會如此，然後之後我們會再重新評估。」

不過莫蘭特的歸隊仍是為灰熊注入強心針，22日不僅他替補上陣繳出17分、5助攻、4籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也貢獻37分、10籃板，搭配上貝恩（Desmond Bane）的20分、7助攻，成功在主場擊退來訪的火箭，收下近10場比賽以來的第7勝。