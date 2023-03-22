我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

經典賽／大谷翔平再見三振 日本3:2美國 隊史第3冠

NBA／勇士終結客場11連敗 柯瑞：不值得慶祝

記者劉肇育／綜合報導
勇士隊20日出戰火箭，柯瑞全場猛轟30分。（路透）
勇士隊20日出戰火箭，柯瑞全場猛轟30分。（路透）

客場之旅來到休士頓的NBA勇士隊，20日在出戰火箭隊的比賽中靠著「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟59分，其中21分集中在第4節，最終以13分差距終止客場11連敗，湯普森賽後也直言，很開心能終止醜陋的連敗紀錄。

本賽季客場戰績在聯盟處在後段班的勇士，20日作客火箭主場儘管依舊打得驚險，但最終仍靠著浪花兄弟在第四節的領軍止敗，而勇士在末節打出37：28的攻勢，淨勝對手9分，也追平他們本賽季在客場第四節對主場球隊的淨勝分紀錄。

談到難堪的客場連敗紀錄總算終止，20日拿下29分、7籃板的湯普森說：「這感覺真的很好，希望我們下一場比賽能夠再做到一次，很開心能夠終結這醜陋的連敗之旅，這真的很可怕。」

至於拿下30分的柯瑞也說：「20日的比賽才是我們應有的狀態，但我們還必須表現得更好，沒有人會為20日的勝利慶祝，而是會繼續從中學習記取教練，希望為接下來的比賽做準備。」

勇士的客場5連戰將在下場作客獨行俠的賽事後暫時落幕，並將回到主場迎接4連戰，有望在賽季結束前將排名再拉高，甚至爭取季後賽首輪的主場優勢，湯普森說：「現在情況依舊非常緊急，我們必須嚴肅的面對接下來的每一場比賽，剩下的9場我們都必須把它當作季後賽來對待。」

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

網球／納達爾跌出世界前十 18年頭一遭

下一則

經典賽／MLB：日墨大戰 賽史最偉大

延伸閱讀

NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝

NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝
飆50分仍吞下客場9連敗 柯瑞沮喪

飆50分仍吞下客場9連敗 柯瑞沮喪
NBA／飆50分仍破不了客場魔咒 柯瑞：無法贏球讓人沮喪

NBA／飆50分仍破不了客場魔咒 柯瑞：無法贏球讓人沮喪
NBA／柯瑞狂飆50分 勇士防守再度崩盤不敵快艇

NBA／柯瑞狂飆50分 勇士防守再度崩盤不敵快艇

熱門新聞

蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
達比修有。（美聯社）

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

2023-03-21 22:47
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（翻攝推特）

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

2023-03-21 22:57
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率