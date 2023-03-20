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約柯奇本季第28次大三元 金塊破籃網

記者蔡佳霖／綜合報導

眼見球隊深陷6戰5敗的亂流之中，直言需要開始擔心的金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），在19日「背靠背」的比賽中展現勝負一肩扛的領袖氣質。約柯奇面對籃網攻下22分17籃板10助攻，完成本季第28次大三元，帶領球隊以108：102拿下勝利。

穆雷（Jamal Murray）一開賽就發揮強勁火力，首節10投7中包括三分球4投全中獨拿20分，帶動金塊先聲奪人，半場取得15分領先優勢；第三節約柯奇和波特接力演出，兩人合拿24分，金塊領先差距來到20分之多。

儘管大幅領先，但金塊又出現虎頭蛇尾的狀況，第四節全隊僅得到17分，反而讓籃網替補不斷搶分，一度追到僅有7分差，隨後波特（Michael Porter Jr.）、葛登（Aaron Gordon）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）聯手拿下8分，才擋下對手的反撲。

「顯然，過去6場比賽我們吞下5敗。我們沒能打出自己的比賽水準。所以我最自豪的就是我們贏了。」總教練馬龍（Michael Malone）說。

穆雷最終是拿到25分8助攻，波特三分球9投5中得到28分9籃板3助攻，葛登10分。

談到陣中三人組合拿75分的火力表現，馬龍表示：「他們3人可以製造很多對手的防守麻煩。」穆雷也認為，「我們球隊有很多進攻選擇。」

籃網此役以布里吉斯（Mikal Bridges）的23分為最高，克萊斯頓（Nicolas Claxton）則拿下19分8籃板。籃網近期苦吞3連敗，目前仍居東區第6名席次，但與熱火的差距縮小到1場。

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