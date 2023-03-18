NBA／柯瑞失誤勇士苦吞客場10連敗 楊恩上演關鍵抄截

楊恩(左)關鍵抄截助老鷹最後時刻拉開比分。(美聯社)

前一場飆50分仍無助勇士 客場贏球的柯瑞 （Stephen Curry），17日前往亞特蘭大 作客，雖然還是有31分6籃板5助攻的表現，但全場出現6次失誤，包括終場前48秒1次關鍵掉球，讓楊恩（Trae Young）上籃得手，老鷹擺脫對手緊逼，最終以127：119力退勇士。

勇士依然無法突破客場魔咒，近期又連續輸球，更苦嘗客場10連敗。

在格林（Draymond Green）因16次技術犯規自動禁賽情況下，人手短缺的勇士禁區戰力捉襟見肘，連帶在防守端也更顯無力，首節老鷹就轟進39分，上半場豪取71分，取得5分領先優勢。進入下半場後，楊恩第三節獨拿11分，帶動全隊命中率衝到57.1%，勇士雖然進攻屢有斬獲，還是難以找到超前比分的契機。

柯瑞第四節拿下10分，勇士多次追到僅差一球，但老鷹總能適時得分；勇士終場前1分半鐘左右將差距縮小到1分差，墨瑞（Dejounte Murray）先是兩罰中一，隨後柯瑞三分球出手未中，柯林斯（John Collins）把握兩罰機會。

接下來勇士進攻，柯瑞持球推進被楊恩抄走，然後順勢上籃得分，雙方差距一下子拉開6分差，也澆熄了勇士的反撲氣勢。

楊恩團隊7人得分雙位數，楊恩攻下25分12助攻6籃板，柯林斯22分5籃板，杭特（De'Andre Hunter）14分；替補的歐康古（Onyeka Okongwu）9投8中貢獻19分7籃板2阻攻，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）14分，葛里芬（AJ Griffin）12分。

老鷹雖然命中率不如勇士，籃板球更處於落後，但三分球比對方多出5顆，，加上失誤少了7次，成了比分膠著下的勝出關鍵。

湯普森（Klay Thompson）14投6中拿到15分，另外還有11籃板5助攻3抄截2阻攻的表現，不過他也出現6次失誤；魯尼（Kevon Looney）18分16籃板4阻攻3助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）18分6助攻3籃板。庫明加（Jonathan Kuminga）10分6籃板3助攻，波爾（Jordan Poole）12分4助攻。