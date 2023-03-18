我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔活塞 闖季後賽

記者劉肇育／綜合報導
金塊隊約柯奇（左）16日繳出30分、10籃板、9助攻，率隊擊敗活塞，搶下西區首張季後賽門票。（路透）
金塊隊約柯奇（左）16日繳出30分、10籃板、9助攻，率隊擊敗活塞，搶下西區首張季後賽門票。（路透）

在日前苦吞4連敗後遭到總教練馬龍（Michael Malone）批評，因為戰績長時間的領先變得軟弱後，西區龍頭金塊隊在16日與活塞隊之戰總算回神，在約柯奇（Nikola Jokic）繳出30分、10籃板、9助攻「準大三元」，且先發五虎得分全數上雙之下，終場就以119：100擊退活塞、終止連敗，成為西區首支搶下季後賽門票的球隊。

影音來源：YouTube

從去年底就在西區戰績榜一路領先的金塊，近期卻是吞下賽季最長的4連敗，引發馬龍的不滿，並要求球員必須重新調整心態。而本賽季狀態極佳的金塊也隨即觸底反彈，16日面對已經無緣季後賽的活塞，在末節卻拉出一波33：14的攻勢逆轉戰局，最終以19分差距止敗。

對於幫助球隊止敗，繳出「準大三元」數據的約柯奇坦言，儘管球隊前三節打得並不順利，所幸最終仍是獲得好的結果，這一勝也將會幫助他們重拾信心，「我們正在經歷起伏，球隊士氣也比較低迷，尤其我們剛經歷了4連敗，我們很需要這場勝利。」

這一勝不僅幫助金塊搶下季後賽門票，也確定本賽季將以西北組戰績龍頭位置結束例行賽，更重要還幫助總教練馬龍拿下執教生涯第400勝，約柯奇說：「這說明了很多積極的面向，但並不是我們最在意的，因為我們正努力走上正軌，想要做點大事。」

季後賽

上一則

經典賽／達比修只投5局 MLB開幕戰先發恐不保

下一則

NBA／喬丹傳讓出股權 不當黃蜂老闆 當家13年僅3闖季後賽

延伸閱讀

NBA／黃蜂18年沒贏過季後賽 傳喬丹擬出售多數股權

NBA／黃蜂18年沒贏過季後賽 傳喬丹擬出售多數股權
約柯奇大三元空砍 不敵籃網 金塊吞下3連敗

約柯奇大三元空砍 不敵籃網 金塊吞下3連敗
NBA／約柯奇大三元不敗傳說破功 金塊爆冷輸馬刺 吞2連敗

NBA／約柯奇大三元不敗傳說破功 金塊爆冷輸馬刺 吞2連敗
NBA／馬刺逆襲擊碎金塊 約柯奇大三元不敗傳說破功

NBA／馬刺逆襲擊碎金塊 約柯奇大三元不敗傳說破功

熱門新聞

莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

2023-03-13 08:37
南韓隊朴健佑（中）擊出滿貫砲與隊友慶祝。（美聯社）

經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

2023-03-13 09:09
蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

2023-03-10 10:36
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21
勇士客場表現依然慘澹無比。(路透)

NBA／勇士4後衛先發被打敗 柯爾：我們或許太天真

2023-03-10 07:47

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5