NBA／約柯奇準大三元 金塊拔活塞 闖季後賽

金塊隊約柯奇（左）16日繳出30分、10籃板、9助攻，率隊擊敗活塞，搶下西區首張季後賽門票。（路透）

在日前苦吞4連敗後遭到總教練馬龍（Michael Malone）批評，因為戰績長時間的領先變得軟弱後，西區龍頭金塊隊在16日與活塞隊之戰總算回神，在約柯奇（Nikola Jokic）繳出30分、10籃板、9助攻「準大三元」，且先發五虎得分全數上雙之下，終場就以119：100擊退活塞、終止連敗，成為西區首支搶下季後賽 門票的球隊。

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從去年底就在西區戰績榜一路領先的金塊，近期卻是吞下賽季最長的4連敗，引發馬龍的不滿，並要求球員必須重新調整心態。而本賽季狀態極佳的金塊也隨即觸底反彈，16日面對已經無緣季後賽的活塞，在末節卻拉出一波33：14的攻勢逆轉戰局，最終以19分差距止敗。

對於幫助球隊止敗，繳出「準大三元」數據的約柯奇坦言，儘管球隊前三節打得並不順利，所幸最終仍是獲得好的結果，這一勝也將會幫助他們重拾信心，「我們正在經歷起伏，球隊士氣也比較低迷，尤其我們剛經歷了4連敗，我們很需要這場勝利。」

這一勝不僅幫助金塊搶下季後賽門票，也確定本賽季將以西北組戰績龍頭位置結束例行賽，更重要還幫助總教練馬龍拿下執教生涯第400勝，約柯奇說：「這說明了很多積極的面向，但並不是我們最在意的，因為我們正努力走上正軌，想要做點大事。」