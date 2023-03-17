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籃球／NCAA驚奇下剋上 第15種子普林斯頓擊敗第2種子

中央社／沙加緬度16日綜合外電報導
普林斯頓老虎隊在藍柏格（右）比賽終了前2分3秒投籃得分幫球隊首度逆轉，最終拿下隊史近25年來NCAA第一輪的首勝。(Getty Images)
普林斯頓老虎隊在藍柏格（右）比賽終了前2分3秒投籃得分幫球隊首度逆轉，最終拿下隊史近25年來NCAA第一輪的首勝。(Getty Images)

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽進入32強賽。第15種子的普林斯頓今天在南區第一輪賽事爆冷59：55擊敗第2種子亞利桑納。

美聯社報導，普林斯頓大學1996年在NCAA第一輪爆冷擊敗衛冕軍UCLA，當時球員韓德森雙手振臂的勝利喜「躍」成為史上經典，學校練習室也掛著這張照片，勉勵後進「沒什麼不可能」。

美國體壇目前進入「瘋狂三月」（March Madness），也就是NCAA進入最終32強賽。普林斯頓老虎隊今天在藍柏格（Ryan Langborg）比賽終了前2分3秒投籃得分幫球隊首度逆轉，最終拿下隊史近25年來NCAA第一輪的首勝。

普林斯頓老虎隊在藍柏格（右）比賽終了前2分3秒投籃得分幫球隊首度逆轉，最終拿下隊...
普林斯頓老虎隊在藍柏格（右）比賽終了前2分3秒投籃得分幫球隊首度逆轉，最終拿下隊史近25年來NCAA第一輪的首勝。(Getty Images)

1996年曾代表普林斯頓出戰的韓德森（Mitch Henderson）如今正是球隊教練，他的球員現在也可以擁有屬於他們的經典時刻。

普林斯頓後衛阿洛科（Matt Allocc）表示，能在NCAA這個舞台擊敗像亞利桑納這種偉大隊伍，有種超現實感覺，但也不能說很驚訝「我們一整年都非常出色，非常堅強，報紙也許會說這是一場大冷門，但我們相信彼此，認為自己是支非常優秀的球隊。當處於最佳狀態時，可以擊敗國內所有人」。

戰績22勝9負的普林斯頓是以第15種子身分進入賽事，他們拿下比賽最後9分，讓「太平洋12校聯盟」（Pac-12）冠軍山貓在最後4分43秒內一分未得。埃夫布恩萬（Tosan Evbuomwan）拿下15分，也讓普林斯頓自1998年擊敗內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）後，再次於NCAA挺進第2輪，當時韓德森也在陣中。

韓德森是普林斯頓96年爆冷擊敗加州大學洛杉磯分校（UCLA）的一員，也是教練卡里利（Pete Carril）執教最後一場NCAA的32強賽事，卡里利離開後轉往NBA沙加緬度國王隊擔任助理教練，去年8月過世。普林斯頓這場在沙加緬度比賽的勝仗不可謂不巧。

普林斯頓在南區第二輪對手將是第7種子的密蘇里大學（Missouri）。

普林斯頓的勝利代表第15種子連續3年在第一輪獲勝，同時也是史上第11次，這其中亞利桑納有2次是輸球的一方，包括1993年輸給當時擁有奈許（Steve Nash）的聖克拉拉大學（Santa Clara）。

NCAA 加州大學 UCLA

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