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NBA／裁判誤判還將2球員趕出場 灰狼主帥：吹判真的很隨便

體育新聞組／即時報導
愛德華(左1)比賽最後關頭被驅逐出場。(美聯社)
愛德華(左1)比賽最後關頭被驅逐出場。(美聯社)

灰狼隊15日在主場迎戰塞爾蒂克隊，雙方戰到最後一刻由塞爾蒂克以104：102險勝。不過本場裁判的表現，讓灰狼全隊大感不滿，主帥芬奇（Chris Finch）賽後直呼相當不公平。

最讓灰狼感到不滿的回合在比賽最後3.1秒，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和塞爾蒂克威廉斯（Grant Williams）跳球，結果威廉斯碰到球，成功掌握關鍵球權。不過根據慢動作回放，球還沒到最高點，威廉斯就先觸碰到，應是一次違例，灰狼球員愛德華（Anthony Edwards）、安德森（Kyle Anderson）也先後向裁判抱怨，結果都被吹技術犯規，驅逐出場。

灰狼最終不敵塞爾蒂克，芬奇賽後坦言，「我們非常沮喪，情況非常艱難，那些吹判真的很隨便，我們心中有點不平衡。」

戈貝爾談到那次跳球時表示，「恕我直言，我跳球不可能輸給威廉斯。如果我跳輸，責任在我身上，但我並沒有輸，那就是一個『偷』球。」

灰狼本場被吹4個技術犯規，本季總共被吹54個，高居聯盟第1。生涯從沒被吹過技術犯規的老將康利（Mike Conley）表示，「我們是一支充滿情緒的年輕球隊，每位球員都想贏，他們都很熱愛比賽，不可能像我一樣從未被吹技術犯規。」

威廉

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