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NBA／飆50分仍破不了客場魔咒 柯瑞：無法贏球讓人沮喪

記者劉肇育／即時報導
柯瑞拿下50分，仍無法阻止勇士吞下客場9連敗。(路透)
柯瑞拿下50分，仍無法阻止勇士吞下客場9連敗。(路透)

勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）在15日與快艇隊之戰，以神奇般的28投20中，其中包括三分球14投8中的表現拿下50分，但仍無法阻止球隊吞下客場9連敗，且本季他兩度拿下50分的賽事最終勇士都吞下敗仗。

在日前剛迎接35歲生日，並幫助球隊在主場拉出8連勝的柯瑞，15日與勇士再度展開客場之旅，不過在首場比賽作客快艇主場就踢到鐵板，在柯瑞豪取50分，成為聯盟史上第一位單場投進8顆三分球並拿下50分的35歲以上球員下，最終勇士還以8分差距吞下客場9連。

這也是柯瑞生涯的第12場單場50分賽事，排名聯盟史上第9名，不過柯瑞本賽季兩度得到50分的賽事中，勇士都以吞敗收場，前一次是在去年11月18日作客太陽隊主場的比賽中，柯瑞單場拿下50分、9籃板、6助攻，但勇士以11分差距輸球。

對於好表現仍無法幫助球隊取勝，柯瑞也坦言感到灰心，「所有人都想在打出好表現的同時拿下勝利，因為這將能提升你的信心，15日我的感覺很棒，正這是我所期望的，不過不論打出什麼樣的數據，無法贏球就是會讓人感到沮喪。」

而柯瑞的瘋狂演出也讓總教練柯爾（Steve Kerr）不忍苛責，「儘管我已經看過他很多偉大的表現，但15日這一場比賽仍是能排名在很高的位置，我們並不沮喪，大家真的都盡力了，但快艇15日打得更好。」

柯瑞 勇士 快艇

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