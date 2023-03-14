我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

NBA／湯普森半場飆8三分彈 柯瑞：鋒芒蓋過所有人

記者劉肇育／即時報導
在湯普森上半場就砍進8顆三分球拿下33分領軍下，勇士最終以123：112力克太陽。(路透)
在湯普森上半場就砍進8顆三分球拿下33分領軍下，勇士最終以123：112力克太陽。(路透)

在日前回到主場終止連敗的衛冕軍勇士隊，13日繼續在主場迎戰太陽隊，在湯普森（Klay Thompson）上半場就砍進8顆三分球拿下33分領軍下，最終以123：112收下2連勝，拿下本季對戰太陽首勝，賽後攻下23分的柯瑞（Stephen Curry）就表示，此役湯普森的光芒已經蓋過所有人。

勇士在主場迎戰太陽，在太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷無法出戰前東家的情況下，勇士也大開殺戒，上半場勇士就在湯普森狂砍8顆三分球拿下33分領軍下，取得17分領先，而這也是湯普森生涯第3度在半場賽事中攻下30分且投進至少8顆三分球，追平拓荒者里拉德（Damian Lillard），成為聯盟過去25年來最佳紀錄。

在湯普森的火力全開下，勇士團隊火力全開，三分球命中率更是逼近5成，其中柯瑞與波爾（Jordan Poole）也各砍進4顆三分球拿下23分與20分，幫助勇士本賽季首勝太陽，避免遭到橫掃。

談到湯普森的瘋狂表現，柯瑞說：「我喜歡被激出鬥志的湯普森，他今天的光芒已經蓋過所有人，很高興看到他這樣的表現。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也說：「他上半場就為比賽奠定了基調，我認為他已經保持這樣的表現一段時間，可能已經有好幾個月，我們之前輸給太陽的比賽他打得並不好，也為自己的表現感到沮喪。我們和太陽是同組的宿敵，但卻被他們連贏3場，所以大家都知道這場比賽對我們多重要。」

勇士 柯瑞

上一則

南韓痛擊中國 22：2提前5局結束比賽 仍連3屆淘汰

延伸閱讀

NBA／柯瑞發飆+關鍵封蓋 勇士逆轉公鹿

NBA／柯瑞發飆+關鍵封蓋 勇士逆轉公鹿
經典賽／K湯弟首打席砲轟衛冕軍美國 英國隊友為他加冕

經典賽／K湯弟首打席砲轟衛冕軍美國 英國隊友為他加冕
NBA／勇士再現客場一條蟲 柯瑞10記三分轟40分仍不敵雷霆

NBA／勇士再現客場一條蟲 柯瑞10記三分轟40分仍不敵雷霆
NBA／勇士本季客場一條蟲 柯瑞：打得跟垃圾一樣

NBA／勇士本季客場一條蟲 柯瑞：打得跟垃圾一樣

熱門新聞

莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

2023-03-13 08:37
日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

2023-03-09 09:29
南韓隊朴健佑（中）擊出滿貫砲與隊友慶祝。（美聯社）

經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

2023-03-13 09:09

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

2023-03-10 10:36
勇士客場表現依然慘澹無比。(路透)

NBA／勇士4後衛先發被打敗 柯爾：我們或許太天真

2023-03-10 07:47
中國總教練崔諾盛讚大谷翔平。（美聯社）

經典賽／本想「震驚世界」卻慘敗 中國教頭：翔平就是翔平

2023-03-10 00:34

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴