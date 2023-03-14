NBA／湯普森半場飆8三分彈 柯瑞：鋒芒蓋過所有人

在湯普森上半場就砍進8顆三分球拿下33分領軍下，勇士最終以123：112力克太陽。(路透)

在日前回到主場終止連敗的衛冕軍勇士 隊，13日繼續在主場迎戰太陽隊，在湯普森（Klay Thompson）上半場就砍進8顆三分球拿下33分領軍下，最終以123：112收下2連勝，拿下本季對戰太陽首勝，賽後攻下23分的柯瑞 （Stephen Curry）就表示，此役湯普森的光芒已經蓋過所有人。

勇士在主場迎戰太陽，在太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷無法出戰前東家的情況下，勇士也大開殺戒，上半場勇士就在湯普森狂砍8顆三分球拿下33分領軍下，取得17分領先，而這也是湯普森生涯第3度在半場賽事中攻下30分且投進至少8顆三分球，追平拓荒者里拉德（Damian Lillard），成為聯盟過去25年來最佳紀錄。

在湯普森的火力全開下，勇士團隊火力全開，三分球命中率更是逼近5成，其中柯瑞與波爾（Jordan Poole）也各砍進4顆三分球拿下23分與20分，幫助勇士本賽季首勝太陽，避免遭到橫掃。

談到湯普森的瘋狂表現，柯瑞說：「我喜歡被激出鬥志的湯普森，他今天的光芒已經蓋過所有人，很高興看到他這樣的表現。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也說：「他上半場就為比賽奠定了基調，我認為他已經保持這樣的表現一段時間，可能已經有好幾個月，我們之前輸給太陽的比賽他打得並不好，也為自己的表現感到沮喪。我們和太陽是同組的宿敵，但卻被他們連贏3場，所以大家都知道這場比賽對我們多重要。」