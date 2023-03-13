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NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

聯合新聞網 / 即時報導
莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)
莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期因直播「亮槍」引發軒然大波，也遭聯盟調查。《紐約郵報》近日再爆料，莫蘭特直播地點為丹佛一家脫衣舞俱樂部，他在店內消費至少5萬美元，鈔票灑滿整間包廂。

事發在3月2日晚上，莫蘭特在貴賓室內，一名脫衣舞女郎跨坐在他的大腿上，房間地板則灑滿美金，該名脫衣舞孃表示：「房間裡都是錢，我花很多時間才數完小費。」

3月4日灰熊客場輸給金塊後，莫蘭特再次造訪該俱樂部。俱樂部員工表示：「莫蘭特和朋友從後門溜進貴賓室，花費至少900元，預訂3小時的VIP包廂，他想在那裡開派對，想要一些女性參加，當天的音樂非常有『幫派』風格。」

俱樂部老闆也稱讚莫蘭特：「他很有禮貌，很貼心，他沒有喝酒。常有金塊隊和野馬隊（NFL）的球員上門，並向女孩們毛手毛腳，但莫蘭特不會。」

不過當晚參加派對的脫衣舞孃在受訪時透露，「莫蘭特當晚掏出槍時，房間內的人都嚇壞了。」

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