NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

灰熊球星莫蘭特(Ja Morant)近期因直播「亮槍」引發軒然大波,也遭聯盟調查。《紐約郵報》近日再爆料,莫蘭特直播地點為丹佛一家脫衣舞俱樂部,他在店內消費至少5萬美元,鈔票灑滿整間包廂。

事發在3月2日晚上,莫蘭特在貴賓室內,一名脫衣舞女郎跨坐在他的大腿上,房間地板則灑滿美金,該名脫衣舞孃表示:「房間裡都是錢,我花很多時間才數完小費。」

3月4日灰熊客場輸給金塊後,莫蘭特再次造訪該俱樂部。俱樂部員工表示:「莫蘭特和朋友從後門溜進貴賓室,花費至少900元,預訂3小時的VIP包廂,他想在那裡開派對,想要一些女性參加,當天的音樂非常有『幫派 』風格。」

俱樂部老闆也稱讚莫蘭特:「他很有禮貌,很貼心,他沒有喝酒。常有金塊隊和野馬隊(NFL )的球員上門,並向女孩們毛手毛腳,但莫蘭特不會。」

不過當晚參加派對的脫衣舞孃在受訪時透露,「莫蘭特當晚掏出槍時,房間內的人都嚇壞了。」

The owner of Shotgun Willie’s says Ja Morant spent over $50K on tips a few weeks ago



“This kid, real young, was exceptionally respectful, and sweet and he did not drink…He’s marvelous.”



(Via @nypost ) pic.twitter.com/aZxlNiohuk