約柯奇大三元空砍 不敵籃網 金塊吞下3連敗

約柯奇(左)12日雖拿35分大三元，金塊仍吞3連敗。（路透）

丹佛金塊12日與布魯克林 籃網交手，明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）貢獻35分、20籃板及11助攻「大三元」仍以120：122飲恨，苦吞3連敗

約柯奇在最後關頭接連錯過兩次逆轉戰局的投籃，只好遺憾吞敗，不過金塊仍以46勝22敗戰績位居西區龍頭，領先並列西區第2的灰熊與國王5場勝差。

金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）表示，「有時候就會這樣，我們可能寵壞很多不習慣看到我們連敗的球迷。」「讓我們回歸自己應該的風格，如果我們想要重新回到贏球的正確軌道上，要想想我們之前是怎麼成功的，我們總是先做好防守、籃板與執行戰術。」

最後1分43秒，籃網靠著芬利史密斯（Dorian Finney-Smith）的三分外線，取得121：117領先，儘管接下來約柯奇4罰3中，把落後追到只差1分，可惜他在最後5秒的超前15呎跳投沒進，接著布瑞吉斯（Mikal Bridges）兩罰中1，約柯奇執行最後一擊，可惜三分球出手沒進。

籃網布瑞吉斯攻下全隊最高25分，（Nicolas Claxton）也有20分，丁維迪（Spencer Dinwiddie）15分、16助攻，芬利史密斯15分，卡麥隆強生（Cam Johnson）14分，塞斯柯瑞 （Seth Curry）12分，歐奈爾Royce O'Neale）11分。全隊7人得分上雙，包含先發5人得分都破雙位數；金塊除了約柯奇，得分最高的是麥克波特 （Michael Porter Jr.）的23分。