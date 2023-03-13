NBA／巴瑞特第四節大爆發 聯手藍道斬斷湖人3連勝

巴瑞特(左)第四節發飆助尼克止敗。(美聯社)

前一次在紐約交手於延長賽飲恨的尼克，12日前往洛城作客，在雙方都有主力傷兵的情況下，前三節可說是殺得難分難解。

但進入第四節後，巴瑞特 （RJ Barrett）突然發飆，一人獨拿13分，幫助球隊一口氣拉開10分差距；湖人 雖然拚命追趕，試圖重演過去幾場的逆轉戲碼，但哈特（Josh Hart）關鍵兩罰得手，羅素（D'Angelo Russell）最後搶投三分未中，尼克就以112比108驚險過關。

前一戰遭快艇 雙星擊潰的尼克，吞下3連敗，這場比賽也讓他們中止近期的頹勢，同時也斬斷了湖人的3連勝。

巴瑞特全場攻下30分6籃板，至於藍道（Julius Randle）面對前東家則是再次發飆，24投11中拿到全場最高33分，外加8籃板5助攻，奎克利（Immanuel Quickley）也補上15分，哈特替補出發獲得8分8籃板4助攻。尼克雖然在一些進攻數據上不如湖人，但籃板取得明顯優勢。

傷癒回歸展現高度自信的羅素，此戰19投13中包括6顆三分球，飆出重返洛城後的最高33分，還有8助攻5籃板。然而前三節幾乎彈無虛發的他，第四節卻是完全熄火，5投1中只得到2分，也是湖人難以追上比分的關鍵之一。

另一方面，前一場得分個位數的戴維斯（Anthony Davis），今天18投8中也只得到17分，但搶下16個籃板。他在第四節也是4投1中，僅有3分進帳。湖人團隊在第四節三分球5投0中。

湖人替補球員發揮依舊出色，施羅德（Dennis Schroder）貢獻14分，里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）各拿到13分、12分。

尼克目前仍居東區第6，和第5名的籃網並無勝差；至於原本衝上西區第9名的湖人，則是和爵士、雷霆勝負相同，排名又落到第11。