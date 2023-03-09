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NBA／衛少僅出手6次快艇2連勝 喬治：他找到成功方式

記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克(中)送出全隊最高的7助攻。(美聯社)
衛斯特布魯克(中)送出全隊最高的7助攻。(美聯社)

在加盟快艇的前5場比賽球隊都吞下敗仗後，明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在前一場幫助快艇擊敗灰熊止敗後，8日又稱職扮演供輸角色送出全隊最高的7助攻，幫助快艇擊敗暴龍收下2連勝，賽後快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）也表示，衛斯特布魯克確實的做到球隊要求他去做的事情。

衛斯特布魯克在上月與快艇簽約後，前5場比賽雖然個人數據依舊亮眼，但球隊卻是苦吞5連敗，而近兩場比賽他在進攻明顯更為「收斂」，在前一場對戰灰熊只出手9次後，8日更僅有6次出手，全場進帳7分、7助攻，快艇也收下2連勝。

儘管個人數據不像前幾場比賽來得亮眼，但衛斯特布魯克的表現也獲得快艇雙星雷納德與喬治的一致讚賞，喬治說：「為了幫助球隊贏球，他願意去做任何事情，他就是這樣一名以球隊為優先的球員，我認為大家能在8日這場比賽中輕易看出這點，他在他現在的角色中已經找到成功方式，他在創造機會這方面的能力是很出色的，我認為他與我和雷納德間的配合會愈來愈好。」

而8日攻下24分、12籃板的雷納德也說：「為了執行球隊的進攻戰術，衛斯特布魯克去做了那些球隊要求他做的說去，這些戰術有了他的幫忙才能成功。」

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