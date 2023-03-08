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NBA／與詹皇同隊感覺如何？JR史密斯第一反應：shit！

聯合新聞網／ 即時報導
史密斯離開聯盟後，回到學校完成學業，甚至出現在大學高爾夫球賽場。 （取材自推特）
史密斯離開聯盟後，回到學校完成學業，甚至出現在大學高爾夫球賽場。 （取材自推特）

作為NBA最具影響力球星，鎂光燈除了照在詹姆斯（Lebron James）身上，也放大檢視他身旁隊友。與詹皇共事多年「神經刀」史密斯（JR Smith），日前便在電視節目聽到主持人提及與詹皇同隊感覺如何？他第一個反應是，「shit！」

史密斯曾在騎士、湖人兩隊與詹姆斯並肩作戰，並各獲得一座冠軍。這段期間，史密斯雖也曾因人來瘋的表現被外界誇讚，更多的卻是在他表現不佳時，迎面而來的批評，最知名的莫過於他在2018年總冠軍賽，因記錯比分讓騎士錯失逆轉機會一事，從此，「散漫」的標籤便一路貼在史密斯身上。

有了這些體驗，史密斯在說完「shit！」讓大家驚訝一下後，接著表示，「老實說，和詹姆斯同隊是禮物也是詛咒。我愛死他了，我也喜歡跟他一起打球，對我來說，比起壓力，這帶給我成長。但很多球員不這麼覺得，因為這是一件一翻兩瞪眼的事。」

史密斯解釋，詹姆斯的隊友們，常因做或是沒做某些事情而被責怪，「他（詹姆斯）也沒罰進球，別因為我空檔沒投進就盯著我，我們都會犯錯。」並進一步闡述媒體的影響，「對於我們這年齡的人來說很難接受，在社群媒體上，到處都有分析師在談論著你，這很瘋狂，就算球隊才12、13名，卻依然是最受關注的球隊。」

對於這些鎂光燈，史密斯說：「他們會生吞活剝你。」事實上，當詹姆斯離開騎士後，史密斯也逐漸淡出聯盟，自2020年短暫加入湖人後便再也沒有回到NBA舞台。

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