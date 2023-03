NBA／這兩人又內訌？波爾無視要球格林爆氣擺爛不打了

勇士 隊今天客場又輸球,比賽中格林(Draymond Green)疑似不滿波爾(Jordan Poole)沒把球傳給他而生氣,格林竟沮喪到直接掉頭走人,隊友隨後馬上發生失誤,這一幕也在網路上引起球迷熱議。

上半場比賽不到1分鐘時,勇士由波爾持球,格林跑到罰球線附近要球,不過波爾卻直接傳給旁邊的湯普森(Klay Thompson),沒想到格林一氣之下竟直接轉身擺爛,讓把球傳給他的湯普森發生失誤。

Here's that obvious moment of exasperation from Draymond Green near the end of the first half in OKC. Flashes open for a pass from Jordan Poole, doesn't get it, waves in annoyance, walks away from the action. pic.twitter.com/a9dP5IvJZs