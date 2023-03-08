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NBA／厄文再度化身第四節先生 獨行俠主場險勝爵士

聯合新聞網／即時報導
厄文(持球者)第四節獨得17分。（美聯社）
厄文(持球者)第四節獨得17分。（美聯社）

近況不佳的獨行俠隊主場迎戰爵士隊，形成一場拉鋸戰，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）再度於末節爆發，率領獨行俠以120：116險勝爵士。

上半場雙方互有領先，爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）在第二節末段攻下8分，半場打完雙方59：59平手。第三節戰況仍持續緊張，獨行俠帶著1分領先進入末節。

厄文末節再度搖身一變，成為球隊救世主，個人單節獨得17分，最後關鍵2罰也全數命中，率領獨行俠以120：116擊退爵士。

厄文全場拿下33分8助攻6籃板，唐西奇（Luka Doncic）29分10籃板6助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）延續火熱手感，攻下24分，其中三分球9投7中。爵士的部分，以馬卡南33分6籃板表現最佳，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）則拿到21分6籃板。

厄文

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