NBA／勇士再現客場一條蟲 柯瑞10記三分轟40分仍不敵雷霆

柯瑞(左)拿下40分仍不敵雷霆。（路透）

勇士 隊7日客場挑戰雷霆隊，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）手感發燙，飆進本季新高的10記三分球，不過球隊彷彿陷入客場魔咒般，無法守住雷霆的攻勢，終場以128：137不敵雷霆。

雷霆首節末段展現凶猛火力，連續飆進3記三分球，成功取得雙位數領先。雷霆第二節前段一路領先，但勇士後場輪番撕裂雷霆防線，打出14：5的攻勢反超比分，不過雷霆隨後頻頻搶下進攻籃板，加上2記三分球，半場打完以68：64領先。

來到勇士最喜歡的第三節，柯瑞大爆發，個人獨得15分。不過勇士卻守不住雷霆的攻勢，雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）13分領軍下轟進37分，三節打完反而將領先擴大至6分。

末節勇士仍在後頭追趕，不過雷霆在吉迪（Josh Giddey）的穿針引線下打出7：0的攻勢，勇士隨後持續被壓著打，儘管柯瑞這節再拿下11分，仍無力回天，終場就以128：137不敵雷霆。

雷霆全隊7人得分上雙，其中亞歷山大拿下全隊最高的33分。隊友吉迪則拿下17分11籃板17助攻大三元，助攻數創生涯新高。

勇士的部分，柯瑞全場三分球15投10中，攻下40分。湯普森（Klay Thomposn）拿下23分，生涯三分命中數上升至歷史第11名。庫明加（Jonathan Kuminga）則拿下19分。