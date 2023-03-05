我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克里斯洛克被甩巴掌：威爾史密斯因老婆外遇遷怒我

數位支付被迫打賞…App讓「小費文化」失控

NBA／杜蘭特、厄文離開籃網後首度交手 太陽擊敗獨行俠

中央社／達拉斯5日綜合外電報導
原本在NBA籃網共同打拚的杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）陸續離隊，兩人今天在離開籃網後首度交手，杜蘭特（左）奪下全場最高的37分，力壓拿下30分的厄文，率太陽擊敗獨行俠。（美聯社）
原本在NBA籃網共同打拚的杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）陸續離隊，兩人今天在離開籃網後首度交手，杜蘭特（左）奪下全場最高的37分，力壓拿下30分的厄文，率太陽擊敗獨行俠。（美聯社）

原本在NBA籃網共同打拚的杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）陸續離隊，兩人今天在離開籃網後首度交手，杜蘭特奪下全場最高的37分，力壓拿下30分的厄文，率太陽130：126擊敗獨行俠。

這場美國職籃NBA鳳凰城太陽客場挑戰達拉斯獨行俠的比賽戰況激烈，整場出現13次互換領先，直到最後才真正分出勝負。

在上個月的重磅交易中，杜蘭特從布魯克林籃網轉到太陽，今天他在關鍵時刻的表現，讓太陽拿下最後的勝利。

34歲的杜蘭特在終場前12.1秒跳投得手，讓太陽128比126取得領先，終場前3.1秒他又兩罰俱中，讓球隊鎖定勝利，最終以4分之差贏球。

除了杜蘭特精彩的演出，他的隊友布克（Devin Booker）也貢獻36分、10助攻、5籃板，太陽陣中的資深控衛保羅（Chris Paul）則為球隊挹注11分。

杜蘭特表示，他並沒有因為這場比賽是對上前隊友厄文帶領的球隊而分心。

杜蘭特說：「在我的職業生涯中，對抗他的比賽，比與他並肩作戰的比賽多，所以沒感覺有什麼不同。」

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic ）此役攻下34分，從板凳出發的哈達威（Tim Hardaway Jr）挹注了21分。

厄文 NBA 布魯克林

上一則

NBA／柯瑞復出摘27分 仍遭湖人終結勇士5連勝

下一則

經典賽／李維拉抵台開球 許願A組巴拿馬、台灣雙贏

延伸閱讀

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同
NBA／來電了！唐西奇連線厄文 合攻82分

NBA／來電了！唐西奇連線厄文 合攻82分
NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程
NBA／巴克利再籲證明自己 杜蘭特回嗆：我不需要你們認可

NBA／巴克利再籲證明自己 杜蘭特回嗆：我不需要你們認可

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
高雄17直播鋼鐵人林書豪（右）與新北國王林書緯（左）昨晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

2023-02-28 09:24
洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元。圖為布萊恩和凡妮莎在2018年的舊照。(美聯社)

布萊恩空難照片外流 洛杉磯郡賠遺孀2885萬和解

2023-03-01 09:48
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時
全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠
蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍

蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了