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籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

中央社／台北5日電
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪高人氣，連4場客場出賽都吸引滿場球迷，他今天直呼，真的覺得被寵壞了，感謝球迷支持。

林書豪2月12日首度披上鋼鐵人戰袍在主場高雄市鳳山體育館出賽，接著展開客場之旅，從福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅、新北國王到對戰領航猿，場場都吸引滿場球迷進場，今天更繳出26分、14籃板成績，率隊以93比63輕取領航猿，踢館成功。

面對今天滿場球迷，林書豪賽後受訪時直喊：「我愛你們，我真的覺得被寵壞了，你看全世界有哪些球員，可以有這樣熱情球迷，只能說我很感謝。」

談到鋼鐵人上半場攻下58分，展現攻擊火力，林書豪賽後受訪時表示，前4場的比賽看到對手祭出很多包夾、聯防或全場緊逼，教練團過程中不斷調整因應，並在今天比賽中呈現，「不管他們防什麼，我們已經準備好了。」

不過，儘管鋼鐵人上半場領先對手多達37分，但第3節單節團隊僅得4分，顯示進攻端仍有落差。

鋼鐵人總教練鄭志龍出席賽後記者會時表示，在林書豪加入後，教練團也有延攬新成員，幫助球隊在進攻、防守越來越有一個「型」，但他認為，還需要一段時間，讓團隊成員將相關觀念內化，「下半場這樣的情況對我們來說是一個警惕」。

高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板...
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，賽後隊友朝他潑水慶祝。(記者余承翰／攝影)
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板...
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，他在下場休息時與鋼鐵人總教練鄭志龍（右）擊掌。(記者余承翰／攝影)

林書豪

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