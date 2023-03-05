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NBA／哈登第4節火力大爆發 公鹿慘遭逆轉終結16連勝

記者蔡佳霖／即時報導
哈登(右)和安戴托昆波在第四節上演雙槍對決。（美聯社）
哈登(右)和安戴托昆波在第四節上演雙槍對決。（美聯社）

尋求17連勝的公鹿4日在主場遭逢費城雙雄的強力挑戰，全場繳出38分10助攻9籃板準大三元成績的哈登（James Harden），個人在第四節狂砍19分，搭配安比德（Joel Embiid）的適時三分球和馬克西（Tyrese Maxey）的重要兩罰，在比賽最後時刻超前比分，最終以133比130險勝公鹿，終結對方16連勝紀錄。

公鹿追平1971年和1974年的隊史第3長連勝表現，無緣挑戰2020年18連勝和1971年20連勝的紀錄。此役落敗後，公鹿在東區龍頭之位僅領先綠衫軍0.5場勝差。

上半場取得6分領先的公鹿，第三節在艾倫（Grayson Allen）獨拿20分的帶動下，一度取得18分領先優勢，即便是第四節初也還握有14分領先。然而公鹿第四節的防守卻是全面崩盤，完全擋不住哈登的猛烈攻勢。

哈登一人狂轟19分，尼恩（Georges Niang）砍進4顆三分球貢獻12分，安比德也有7分進帳，76人瞬間追回比分，也讓雙方陷入短兵相接的局面。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不甘示弱單節也飆進18分，讓公鹿在終場前1分43秒掌控4分領先。但哈登和安比德先後命中關鍵三分球，一舉逆轉。

哈勒戴（Jrue Holiday）外線出手未中，公鹿犯規讓馬克西站上罰球線穩穩得手，雙方差距也拉開到4分差。公鹿反撲無力，主場黯然吞敗。

安比德此戰攻下31分10助攻6籃板，馬克西補上26分，尼恩5顆三分球得到16分；值得注意的是，76人兩位先發主力塔克（PJ Tucker）和哈里斯（Tobias Harris）都因傷提前退場，人手短缺更顯這場逆轉秀的難能可貴。

公鹿陣中4人得分超過20分，安戴托昆波挾著18罰16中的高命中率，拿下34分13籃板4助攻，洛培茲（Brook Lopez）26分6籃板4助攻4阻攻，哈勒戴26分13助攻4籃板，艾倫20分。

費城

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