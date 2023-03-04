我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美控中考慮軍援俄致命武器 最初「消息來源」曝光

16年前殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

NBA／藍道轟逆轉致命三分球 尼克滅火勇奪8連勝

記者蔡佳霖／即時報導
藍道剩0.7秒飆進逆轉比分的致勝三分球。（美聯社）
藍道剩0.7秒飆進逆轉比分的致勝三分球。（美聯社）

近況出色的紐約尼克隊在作客邁阿密的比賽中，儘管丟掉一度領先17分的優勢，第四節最後關頭陷入落後局面，但靠著藍道（Julius Randle）在剩下0.7秒時硬是起身出手命中石破天驚的逆轉致勝三分球，帶領球隊以122比120撲滅熱火。

尼克最近13戰奪下11勝，包括近期這波8連勝，累積38勝27敗，已經超越上季勝場數；尼克目前排名東區第5，仍落後前面的騎士1場勝差。

致勝功臣藍道在最後一擊的過程可說是跌跌撞撞，差點就掉球，但仍然在身體失去平衡之際還是轟進致命三分球。藍道此役25投16中包括砍進8顆三分球，追平生涯單場三分球紀錄，豪取43分9籃板3助攻，這是他本季第4次突破40分。

獲得2月東區最佳球員的布朗森（Jalen Brunson）拿到25分8助攻，奎克利（Immanuel Quickley）21分，巴瑞特（RJ Barrett）17分。尼克團隊命中率高達58%，且命中17顆三分球。

熱火上半場防守全面崩盤，讓尼克狂砍71分之多，本身落後達15分；不過第三節赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）聯手攻下23分，雙方差距逐漸縮小。

第四節中，熱火趁著尼克進攻完全停滯，發動一波9比0攻勢，取得1分超前。兩隊拉鋸到最後時刻，赫洛獨拿4分，讓熱火一度看見贏球希望，可惜最終仍是帶著遺憾吞下近7戰中的第6敗。

巴特勒（Jimmy Butler）獲得33分8籃板5助攻，赫洛29分8籃板6助攻，阿德巴約18分4籃板4助攻2阻攻。

尼克連勝氣勢無法擋。（美聯社）
尼克連勝氣勢無法擋。（美聯社）

巴瑞特

上一則

NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

下一則

網球／約克維奇爭取破例入境美國參賽 美國球界相挺

延伸閱讀

NBA／尼克攻守輾壓綠衫軍勇奪6連勝 助公鹿登東區龍頭

NBA／尼克攻守輾壓綠衫軍勇奪6連勝 助公鹿登東區龍頭
裘德洛50歲再添第7子 演藝圈多產爸排行輸92歲男星

裘德洛50歲再添第7子 演藝圈多產爸排行輸92歲男星
裘德洛50歲添第7個孩子 演藝圈最多產爸是12個孩子的他

裘德洛50歲添第7個孩子 演藝圈最多產爸是12個孩子的他
NBA／拓荒者西蒙斯右腳踝扭傷 尼克藍道頂替出征3分球大賽

NBA／拓荒者西蒙斯右腳踝扭傷 尼克藍道頂替出征3分球大賽

熱門新聞

厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
高雄17直播鋼鐵人林書豪（右）與新北國王林書緯（左）昨晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

2023-02-28 09:24
喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
維金斯(右)。（Getty Images）

NBA／勇士再傳壞消息 維金斯因「家庭因素」無限期離隊

2023-02-24 20:54

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠