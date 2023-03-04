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NBA／來電了！唐西奇連線厄文 合攻82分

記者劉肇育／綜合報導
獨行俠隊唐西奇（左）與厄文（中）2日連線合飆82分，助隊擊敗76人隊。（路透）
獨行俠隊唐西奇（左）與厄文（中）2日連線合飆82分，助隊擊敗76人隊。（路透）

NBA獨行俠隊後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）合體前6場比賽吞下5敗後，2日與76人隊之戰，終於火力全開狂飆82分，其中唐西奇全場送出的12次助攻中，就有8次是傳到厄文手中，兩人的合作默契明顯提升不少，獨行俠也以133：126告捷。

獨行俠交易來明星後衛厄文，與唐西奇組成破壞力強大的後場連線，不過兩人的聯手的前6場比賽吞下5敗。據統計，前5場比賽中，唐西奇每場比賽只能助攻給厄文3次。

本場比賽，唐西奇與厄文的連線變得順暢，兩人不僅分別拿下42分與40分，還合計送出18次助攻，其中唐西奇的前6次助攻都是與厄文連線拿下，全場送給厄文8次助攻則是追平他個人生涯與單一隊友的第二高紀錄。

這也是獨行俠隊史首度在一場比賽有兩名球員得分在40分以上，談到與唐西奇的連線變得更為熱絡，厄文說：「這就像我之前說過的，我只需要加入這場派對，唐西奇已經為派對做好準備，而我今天也準備好要加入，造就了今晚的特別演出。」

唐西奇也直言，與厄文一起打球讓比賽變得更加輕鬆，他也強調球隊在進攻端一直都沒有太大問題，但必須要在防守端設法擋下對手。

而曾在籃網隊與厄文合作的76人哈登（James Harden）也表示，獨行俠的雙槍連線確實讓對手防不勝防，「他們都是頂級得分手，也是出色的組織球員，一旦狀態起來就很難阻止。」

厄文

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