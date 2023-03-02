NBA／湖人力拚季後賽門票 名記曝詹姆斯最快4月復出

在詹姆斯缺席情況下，戴維斯(中)勢必得扛下重任。(Getty Images)

詹姆斯（LeBron James）因右腳肌腱受傷，預計將在3周之後再次評估傷勢。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，詹姆斯樂觀估計會在4月初回歸，屆時例行賽大概剩10場。

「我認為湖人 正在為詹姆斯可能缺席剩餘例行賽做好準備，詹姆斯已經38歲了，這個年紀需要更長的恢復時間。湖人會希望憑藉現有的陣容，一舉擠掉雷霆、爵士、鵜鶘和拓荒者，獲得爭取季後賽 門票的機會。」

詹姆斯在來到洛城之後，受傷頻率明顯增加，美國媒體統計，他在騎士和熱火時期出勤率都超過9成，但在湖人陣中已經缺席100場比賽之多，出勤率跌到僅有72%。

儘管詹姆斯將缺席一段時間，不過湖人在季中交易大限之前陸續引進八村壘（Rui Hachimura）、羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、班霸（Mo Bamba）等即戰力綠葉，組成非常具競爭力的陣容組合，這股氣勢也讓他們在近期7場比賽中搶下5勝，排名躍居西區第11，離第10名的鵜鶘僅差1場勝差。

名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目指出，現階段的湖人已經和上半季大相逕庭，攻守兩端呈現新氣象，他們絕對有實力衝擊西區前6名，只是這一切仍需要仰賴詹姆斯能否及時復出。

至於巴克利（Charles Barkley）在先前採訪中則認為戴維斯才是決定湖人命運的關鍵因素。只要戴維斯能健康出賽，持續發揮攻守威力，湖人就有機會威脅列強。