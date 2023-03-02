NBA／3巨頭缺陣「湖人照贏」里夫斯：化學效應更進一步

湖人里夫斯（右）率領球隊新血擊敗雷霆。(美聯社)

目前仍在為了西區附加賽與季後賽 席次卡位的湖人 與雷霆1日交鋒，湖人在雙巨頭戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）以及主控羅素（D'Angelo Russell）都缺陣的情況下，由施羅德（Dennis Schroder）與里夫斯（Austin Reaves）率領球隊新血擊敗雷霆，攻下19分的里夫斯就直言，經過這一戰，球隊在化學效應上又前進了一大步。

在今年交易大限後打出新氣象的湖人，近期雖然受到傷病困擾，包括回鍋的羅素在日前扭傷腳踝後持續缺陣，而1日與雷霆之戰更是連雙巨頭戴維斯和詹姆斯都因傷缺席，不過傷病卻無法擋下近期狀況火熱的湖人。

在3名主力球員缺陣的情況下，湖人1日以施羅德攻下26分表現最佳，布朗（Troy Brown Jr.）與里夫斯則都有19分表現，其中替補上陣的里夫斯更是有5投5中、罰球9投8中的高效演出，他賽後也直言，在三名主力缺陣的情況下，對於球隊來說會是一個全新的狀況，不過也因為這樣讓球隊在化學效應上又更進一步。

而施羅德也表示，「我們正在努力打進季後賽，1日戴維斯不能打，詹姆斯也受傷了，我們只是努力為球隊拿下這一勝，一切都是為了這支球隊。這個賽季我們的目標就是打入季後賽，在休息室裡的每個人都始終相信這會達成，我也百分之兩百的這樣相信著。」