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NBA／太陽4巨頭合體…杜蘭特首秀23分 太陽捕黃蜂

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（右）太陽首秀，輕鬆拿下23分。（Getty Images）
杜蘭特（右）太陽首秀，輕鬆拿下23分。（Getty Images）

太陽隊1日作客黃蜂隊，迎來杜蘭特（Kevin Durant）加盟首秀。杜蘭特上場26分鐘就高效率砍進23分，並在防守端展現影響力，加上布克（Devin Booker）攻下37分及團隊30次助攻的表現，率領太陽以105：89輕取黃蜂。

杜蘭特在比賽開打2分鐘後，接獲保羅傳球，命中太陽生涯首次進球。隨後又投進三分球，幫助太陽取得7分領先，太陽首節打完則取得27：22領先。

黃蜂第二節進攻持續受限，太陽團隊傳導流暢，上半場杜蘭特在11分鐘內貢獻12分，團隊則送出19次助攻，太陽半場取得57：41領先。

第三節黃蜂在罰球線上取得優勢，太陽則只拿到22分，其中17分由布克一人包辦，本節打完太陽剩6分領先。

末節杜蘭特回到場上，中距離跳投連續命中，攻進9分，幫助球隊穩住陣腳，布克也持續輸出火力，讓杜蘭特提前收工，終場太陽以105：89收下勝利。

布克全場26投15中攻進37分，杜蘭特則15投10中砍下23分。保羅（Chris Paul）全場只拿到2分，但傳出11次助攻，艾頓（Deandre Ayton）則有16分16籃板的貢獻。黃蜂的部分則以烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的26分9籃板，表現最佳。

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