NBA／百場大三元達陣 約柯奇反諷批評：刷數據很容易⋯

約柯奇打完3節就將個人生涯第100次大三元收進口袋。（美聯社）

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在2月28日對陣火箭隊比賽中，只打三節就繳出14分、10助攻、11籃板，達成生涯第100次大三元里程碑，擠身史上第6人，帶領球隊以133：112獲得勝利，賽後受訪時，還以幽默的口吻回擊外界對他「刷數據」的批評。

約柯奇已連兩季拿下年度MVP，本季至今更上一層樓，成為新一代「大三元製造機」，卻也引來球評柏金斯（Kendrick Perkins）批評，表示他的成就來自「刷數據」。這名前NBA 中鋒表示，就和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）會刻意搶籃板一樣，約柯奇也會「刷助攻」，「當他發現有大三元機會時，就會開始找機會傳球、獲得那些助攻。」

而約柯奇顯然聽到了這段話，在更衣室受訪時，當他被記者問到：「在NBA獲得第100次大三元，對你來說代表什麼?」時，約柯奇面無表情地回應：「你知道的，當你在刷數據的時候，這很簡單。」間接地表示對柏金斯言論不以為然。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）賽後則力挺子弟兵，「我想，所有金塊粉絲都不該把他的才能視為理所當然，我也正讓自己不要這樣想。他是個獨特的人，不在乎名譽，只想要為這支球隊帶來第一座冠軍。」

本季在約基奇拿下大三元的24場比賽中，金塊全都贏球，而若將上季的成績算入，金塊在他拿下大三元的情況下，已收下跨季28連勝。

更驚人的是，本場比賽約柯奇打完3節就將大三元收進口袋，成為有此成就的史上第6人，他整個第4節也都沒再上場。