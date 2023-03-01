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NBA／詹姆斯右踝受傷 恐缺席三周

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯右腳受傷，將休息兩周。（路透）
詹姆斯右腳受傷，將休息兩周。（路透）

根據媒體報導，洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯將因右腳受傷至少再缺席2周。

「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，詹姆斯將在兩周內重新評估他的傷勢，預計回歸時間表將超過預估時間。此外，「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯將至少缺席二到三周。

美聯社報導，受傷的完整情形尚不清楚，更多測試結果正在等待中。詹姆斯和湖人隊都沒有宣布任何關於長期缺席的消息。

詹姆斯在26日湖人隊以111：108戰勝達拉斯隊的比賽中打了37分鐘，幫助洛杉磯從27分的落後中逆轉勝出。但他帶著明顯的跛腳離開球館，「達拉斯晨報」的影音顯示了他的腳非常疼。

他在第三節受傷，躺在地板上抓住腳踝明顯疼痛了一段時間。但他留在場上完成比賽，並指出這對湖人隊季後賽的希望有多麼重要。

他當時說，「現在我已好多了。但我絕對不會退回更衣室去而不完成比賽。這場比賽的重要性以及我們所擁有的能量，我覺得我們可以在連輸後奪回一場。」

詹姆斯以場均29.5分領先湖人隊所有球員，並在本月的全明星周末表示球隊下半球季將是他打過的最重要的比賽，並強調他不想連續第二年錯過季後賽。

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