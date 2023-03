NBA／獨行俠雙星又輸了 厄文錯失絕殺不敵溜馬

獨行俠隊2月28日在主場迎戰溜馬隊,從第二節開始陷入落後,末節最後關頭溜馬熄火,讓獨行俠出現獲勝的機會,不過厄文 (Kyrie Irving)沒把握住絕殺機會,終場溜馬以124:122擊敗獨行俠。

唐西奇(Luka Doncic)首節砍下18分,不過獨行俠整節打完只領先2分。第二節唐西奇下場休息,溜馬趁機打出9:0的攻勢,儘管獨行俠主力回到場後一度穩住局面,但在本節末段又被打出18:6攻勢,讓溜馬在半場以70:59領先。

第三節雙方上演進攻大戰,獨行俠狂轟39分略勝一籌,將落後縮小至9分。溜馬末節持續穩扎穩打,沒想到最後關頭熄火,被獨行俠打出10:0的攻勢,將分差縮小為2分。菜鳥奈哈德(Andrew Nembhard)站上罰球線2罰0中,讓獨行俠出現最後一擊機會。

獨行俠最後一擊交由厄文操刀,這次他沒有猶豫,選擇一對一單打。結果後撤步三分出手未命中,最終被溜馬帶走勝利。

Kyrie Irving got a good look for the win but came up short as the Mavs lose to the Pacers 😔pic.twitter.com/ZwQdqXShU2