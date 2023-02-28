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NBA／延長賽又輸 衛少搭快艇沒贏過

記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇再現MVP身手。（路透）
約柯奇再現MVP身手。（路透）

前一戰和國王上演2度延長賽飆分大戰的快艇，26日前往丹佛面對西區龍頭金塊，又再度加班打到延長賽，然而還是無力突破對手，以125：134吞下2連敗。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟後，還沒有嚐到勝績。

才被灰熊痛宰得分創本季新低的金塊，雖然是「背靠背」作戰，但絲毫未見疲態，反而在開賽就展現旺盛火力，直接轟出20：4的攻勢，迅速拉開雙方比分差距。

不過一下子就跌落谷底的快艇，在雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）合砍56分的帶動下，在後面三節比賽中逐步追回比分，甚至在正規時間剩下58.2秒時超前金塊1分。但凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）搶下重要進攻籃板，隨後波特把握空檔機會，命中三分球，金塊又領先2分。喬治接下來進攻造成犯規，2罰穩穩命中，比賽再度打平。

但如同安比德（Joel Embiid）轟進超越半場的大號三分球不算分翻版，喬治在四節比賽結束前也是隨手砍進半場大號三分球，但透過重播顯示，喬治投籃之前比賽時間已經到了，把金塊主場球迷嚇出一身冷汗。

勝負之間峰迴路轉的金塊，在延長賽之初靠著穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）連續砍進三分球，約柯奇（Nikola Jokic）也有適時貢獻，一波9比0攻勢也把快艇完全擊沉。

約柯奇重新找回MVP身手，奮戰42分鐘，21投14中包括15罰12，狂飆40分17籃板10助攻，本季累積23次大三元，近18場比賽完成14次大三元，生涯達到99次。值得一提的是，約柯奇本季完成23次大三元的比賽，金塊全都獲勝，維持不敗之身。

波特18投12中展現高效率，攻下29分11籃板，穆雷21分12助攻5籃板2抄截。

快艇除了雙星的表現外，衛斯特布魯克得到17分4籃板5抄截，普拉里（Mason Plumlee）7分10籃板2阻攻，貝頓（Nicolas Batum）12分。

快艇 波特

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