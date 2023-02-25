我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

NBA／單季兩度狂轟12記三分球 勇士湯普森史上第一人

聯合新聞網／即時報導
湯普森。（路透）
湯普森。（路透）

勇士24日在主場迎戰火箭，湯普森（Klay Thompson）射進12記三分球狂轟42分，率領勇士在多名主力缺陣的情況下，以116：101擊敗火箭。

加上2月初對雷霆也飆進12顆三分球，湯普森成為NBA歷史上第一位單季兩度投進12顆三分球的球員，而他個人單場紀錄為14顆。這也是湯普森生涯第9次單場命中10記以上三分球，僅次隊友柯瑞（Stephen Curry）的22次。

勇士這場比賽柯瑞持續因傷缺陣、維金斯（Andrew Wiggins）則因家庭因素無限期離隊，格林（Draymond Green）則因右膝傷勢缺陣。

勇士第二節狂轟40分，取得17分領先。不過第三節分差被火箭縮小至個位數，所幸前三節就拿下26分的湯普森末節大爆發，三分球6投5中加上1次罰球，總共轟進16分，仍舊率領勇士擊敗火箭。

勇士 柯瑞 NBA

上一則

MLB／大谷2連霸…擊敗賈吉 百大球員榜連2年第1

延伸閱讀

柯瑞腳傷恢復佳 一周後評估

柯瑞腳傷恢復佳 一周後評估
「驕傲男孩」指國會暴動是川普教唆 要求傳喚作證

「驕傲男孩」指國會暴動是川普教唆 要求傳喚作證
「驕傲男孩」叛亂嫌犯 要求傳喚川普出庭作證教唆抗議

「驕傲男孩」叛亂嫌犯 要求傳喚川普出庭作證教唆抗議
學生面前服用毒品 新州師遭逮

學生面前服用毒品 新州師遭逮

熱門新聞

劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

2023-02-21 21:05
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
麥克朗展現勁爆體能。(路透)

NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

2023-02-18 23:32
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

2023-02-21 13:50

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔