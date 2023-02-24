NBA／約柯奇大三元 金塊強勢防守封鎖騎士

約柯奇（左）再度發揮主宰力，助金塊擊敗騎士。（路透）

面對騎士的長人陣，約柯奇（Nikola Jokic）23日再度展現MVP身手，全場13投8中，攻下24分18籃板13助攻，搭配金塊發揮強勁防守，在最後2分38秒迫使騎士一分未得，最終在客場以115：109贏得4連勝。

這是約柯奇本季第22次大三元，也是最近16場比賽中第13次完成大三元，生涯累積達98次。約柯奇的大三元到底有多重要呢？根據一項數據顯示，在他本季拿下的22次大三元比賽中，金塊全部獲勝，這是歷史上首度有球員單季超過20次大三元球隊維持全勝的紀錄。

波特 （Michael Porter Jr.）此役轟進6顆三分球，拿到全隊最高25分，他在第四節後段拿到重要8分，是金塊能夠取得領先優勢的關鍵之一；穆雷（Jamal Murray）因傷缺席6場比賽後回歸，得到16分9助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）17分3籃板2助攻3抄截2阻攻。

交易後首度亮相的傑克森（Reggie Jackson），在第三節結束前轟進一記遠達55英呎的超大號壓哨三分球；這場比賽他替補上場18分鐘，拿到7分4籃板2助攻。

騎士二年級生莫布里（Evan Mobley）19投12中拿到賽季次高31分，外加9籃板；米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）各拿22分，但合計42投僅16中，艾倫（Darius Garland）14分13籃板。騎士在終場前2分38秒僅落後金塊2分，但接下來進攻完全熄火，也讓聯盟主場戰機前段班的他們，遺憾吞下敗仗。