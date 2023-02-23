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NBA／灌籃王麥克朗 NBA圓夢路坎坷

體育新聞組／綜合報導
麥克朗在灌籃大賽一戰成名。（Getty Images）
麥克朗在灌籃大賽一戰成名。（Getty Images）

188公分小將麥克朗（Mac McClung）在灌籃大賽一戰成名，連歐尼爾（Shaquille O'Neal）都大讚他是「拯救灌籃大賽的男人」。他一路走來的籃球生涯也引發外界關注，原來他早在高中時期就因灌籃能力聲名遠播，但想圓夢進入NBA的過程卻十分坎坷。

麥克朗目前尚未證明自己的球技達NBA水準，但他的扣籃技術早在高中時期就受到認可。在一次賽事中，一位攝影師卡納沃斯（Andrew Canavos）拍攝麥克朗一段花式灌籃影片，上傳至網路後造成轟動，隨後麥克朗也在IG持續發布灌籃影片，累積了大量粉絲。直到灌籃大賽開始前，就擁有超過80萬名追蹤者，而本屆灌籃大賽最後一灌，他換上的衣服正是高中時期的球衣。

事實上麥克朗高中生涯十分輝煌，除了因扣籃能力聞名外，高三那年場均29分，高四更在州冠軍賽狂砍47分，最後也加盟喬治城大學為傳奇球星尤英（Patrick Ewing）打球。大一賽季麥克朗場均得到13分，但球隊戰績僅19勝14敗，因此未受關注。大二賽季麥克朗場均提升到16分，但球隊戰績下降至15勝17敗。

大學球隊戰績不佳，大三時麥克朗仍決定挑戰NBA選秀，不過有NBA球隊告訴他的經紀人，希望看見他展現控衛的能力，因此麥克朗轉學至德克薩斯理工大學學習控球角色，然而他像許多球員一樣無法順利轉型，場均助攻數甚至下滑，最終挑戰2021年NBA選秀如外界預期落選。

麥克朗日前受訪時也提到他坎坷的球員生涯，「有幾位我在NBA敬重的人告訴我，我不可能被選中，沒有人會把我放進球隊藍圖，必須從G聯盟打起，我覺得我的生涯像是一個以『落選』為主題的故事。」

上賽季麥克朗獲得湖人隊夏季聯賽邀請，表現出色意外得到雙向合約，但很快又被解約，改簽G聯盟合約，最終只短暫為湖人、公牛各效力1場比賽。他本季改與76人所屬G聯盟球隊簽約，場均得分雖下滑，但助攻數提升至5.8次，也留給76人深刻印象，雙方簽署1份雙向合約，NBA生涯出現一道曙光。

無論未來能否站穩NBA，麥克朗的灌籃表現已獲得歐尼爾支持，更封他為「拯救灌籃大賽的男人」，對此麥克朗表示，「我對這樣的關愛十分感激，我不知道自己是否拯救灌籃大賽，但我很感謝他這麼說。」

NBA 湖人 攝影

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