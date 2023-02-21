NBA／泰托姆55分奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首敗

泰托姆狂飆55分。（美聯社）

NBA明星賽改成選秀制後已取得5連勝的詹姆斯（LeBron James），19日在鹽湖城的對決終於嚐到敗績。由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的「Team Giannis」，在前三節打完後取得158：141的大幅領先，最終，「Team Giannis」就靠著里拉德（Damian Lillard）的絕殺三分球直接買單，以184：175擊敗「Team LeBron」。

泰托姆（Jayson Tatum）在這場近乎不設防的飆分大戰中，31投22中包括砍進10記三分球，狂飆55分10籃板6助攻，刷新明星賽得分紀錄，順利贏得個人首座明星賽MVP。這是綠衫軍陣中自1982年的「大鳥」柏德（Larry Bird）以來再度有球員拿到明星賽MVP。

重返鹽湖城的米契爾（Donovan Mitchell）展現火力，25投15中包括8記三分球，也拿到40分10助攻4籃板；擔任替補的里拉德同樣飆進8記三分球，獲得26分。

受到傷勢影響，安戴托昆波僅亮相一下灌個籃就退場；同樣地，詹姆斯也因手部受傷整個下半場都沒有打。他這場比賽11投6中得到13分4助攻1籃板。

「Team LeBron」陣中以布朗（Jaylen Brown）的35分為最佳，外加14籃板5助攻；安比德（Joel Embiid）和厄文 （Kyrie Irving）各拿下32分，厄文還傳出15次助攻和7籃板。

泰托姆獲選明星賽MVP。（路透）

對泰托姆來說，能贏得以偶像布萊恩（Kobe Bryant）為名的明星賽MVP，堪稱籃球生涯的一大重要時刻。

泰托姆表示：「當知道明星賽MVP獎杯是以布萊恩為名時，我就告訴自己總有一天一定要拿到它。每個人都知道布萊恩在我心中的意義有多重要，他是我的偶像，也是我最喜歡的球員，能夠把這座印有布萊恩名字的獎杯帶回家，我倍感榮幸。」