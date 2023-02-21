NBA／衛少重返洛杉磯？傳加盟快艇

外傳衛斯布魯克將與快艇簽約。（美聯社）

當衛斯特布魯克（When Russell）本月離開湖人 隊時謠言滿天，與爵士隊的三方交易讓這位NBA老將成為買斷市場的焦點。而「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）證實，衛少即將與洛杉磯快艇 隊簽約。

當時交易一完成，衛斯特布魯克就被報導很可能投身快艇。洛杉磯快艇隊在交易大限截止前交易了老將後衛沃爾（John Wall）和傑克森（Reggie Jackson）後，就被傳出大力招募衛斯特布魯克，以在曼恩（Terance Mann）和海蘭德（Bones Hyland）之外增加後場深度。

對於衛斯特布魯克來說，回到洛杉磯比留在猶他州進行球隊重建要好。此外，他也不必再度經歷2019年遭到一位爵士球迷的種族攻擊性垃圾話。

相反地，這位9次入選全明星賽的球員可以將他在湖人隊時期的任何潛在挫敗感轉移到跨城競爭中。

34歲的威少在湖人替補席上度過了屬於自己的時光，場均16.2分7.7次助攻6.1個籃板。他的投籃命中率雖然還有很大的提升空間，但仍然可以在進攻端做出貢獻。

雖然快艇隊已擁有喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）兩大武器，但衛斯特布魯克的過去證明，在球隊內部產生化學反應和磨合之前，任何事情都無法預測。