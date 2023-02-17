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NBA／湖人新三巨頭初合體得70分 詹姆斯很滿意

記者劉肇育／綜合報導
湖人隊「新三巨頭」戴維斯（中）與詹姆斯，一同扶起羅素。（路透）
湖人隊「新三巨頭」戴維斯（中）與詹姆斯，一同扶起羅素。（路透）

全明星周末前的最後一場比賽，湖人15日在主場迎戰鵜鶘，靠著新三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和羅素（D'Angelo Russell）聯手攻下70分擊敗對手，對於與球隊新陣容進行的首場比賽就拿下勝利，拿下21分、6籃板、6助攻的詹姆斯就直言，這套新陣容的技能組合，將會非常適合彼此。

湖人日前將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送走後補進多名新血，其中羅素、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與畢斯利（Malik Beasley）與戴維斯和剛歸隊的詹姆斯搭擋出擊，組成全新的先發組合。

比賽中，湖人也展現多點開花的攻勢，不僅新三巨頭合力攻下70分，全隊上場13人有12人有得分紀錄，包括新加入的班霸（Mo Bamba）、里德（Davon Reed）也都有替補得分進帳。

對於與新陣容的首次搭配球隊就順利取勝，詹姆斯也直言對於新隊友們感到滿意，「我認為我們的技能都很適合彼此，不過我們還有很多工作要做，每場比賽對我們來說都會很艱難，我希望大家能夠享受接下來的假期，但也千萬不能完全放鬆，並在回來時延續這股氣勢。我們正在醞釀的東西讓我感覺非常好，但這需要靠著最後階段的賽事一一印證，這讓我很期待。」

談到在受傷缺陣這段期間球隊的改變，詹姆斯先是向那些被交易走的球員，包括衛斯特布魯克致敬，接下來他也一一稱讚幾名新血的表現，包括點名回鍋的羅素是一名相當出色且刁鑽的後衛，並認為畢斯利有當年史密斯（JR Smith）的瘋狂射手特質，而范德比爾特則是一把多功能的瑞士刀，「我真心喜歡這些我們獲得的新戰力。」

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