NBA／宣告舊時代已過 籃網總教練：球員渴望被指導

籃網總教練馮恩。（路透）

儘管在前兩場比賽嘗試使用交易後的全新先發陣容卻苦吞2連敗，但籃網隊在15日出戰熱火隊的比賽中總算打出全新面貌，除了布里吉斯（Mikal Bridges）攻下45分外，一同來到籃網的強森（Cameron Johnson）也有18分進帳，讓總教練馮恩（Jacque Vaughn）直言，球隊的舊時代已經過去。

籃網在15日年交易大限前將杜蘭特（Kevin Durant）與厄文 （Kyrie Irving）相繼送走後，換回了布里吉斯、強森、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和回鍋的丁威迪（Spencer Dinwiddie），而這4名球員也在加盟籃網後隨即站上先發位置，原先的先發陣容僅留下長人克萊斯頓（Nicolas Claxton）。

儘管在新陣容磨合的前兩場比賽球隊都吞下敗仗，但15日與熱火之戰，籃網隨即在布里吉斯單場45分領軍下成功撲滅熱火，賽後他也將球衣送給在場邊觀戰的母親。

對於拿下新陣容組成後的首勝，籃網總教練馮恩說：「我為這個團隊感到興奮，舊時代已經過去了，我們的更衣室裡現在有很多能好好打球的球員，他們想要學習如何比賽，渴望著被指導。」

談到布里吉斯的表現，馮恩則說：「他給人留下特別深刻的印象，作為一個籃球員，完成一場45分的賽事會有很大幫助。」