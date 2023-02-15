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NBA／約柯奇命中率85% 秀MVP身手…金塊搶下40勝

體育新聞組／綜合報導
約柯奇（左）再度證明自己的MVP價值。（路透）
約柯奇（左）再度證明自己的MVP價值。（路透）

NBA金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）13日面對強敵熱火再度展現MVP身手，全場14投12中，攻下27分12籃板8助攻，而且沒有出現1次失誤，帶領金塊在客場以112：108險勝。

約柯奇寫下歷史上第2次以85%命中率至少拿到25分8籃板8助攻且0失誤的紀錄，前一次達成的人正好也是他本人。

金塊第一節表現不穩，但是第二節得分以38：26領先，最後是以65：62進入半場休息時間。金塊隊在下半場多數時間均能維持領先，雖然熱火隊在最後1分鐘將比數追至3分差內，金塊隊最終還是守住勝利。

約柯奇賽後表示，「我想我們喜歡為彼此而戰」，「我們試著找到無人防守的隊友，致力創造最佳的投籃機會。」「全隊都認同這個想法，這也是為什麼我們有那麼多的助攻。」

對於約柯奇的表現，對手阿德巴約（Bam Adebayo）也予以稱讚，「他是連兩屆年度MVP，防守最重要的是不要給他空間，但這也是最困難的地方，因為他技術能力太好了，而且他會傳球。」

金塊在最近8場比賽中取得6勝，成為塞爾蒂克之後聯盟第2支取得第40勝的球隊；根據統計，這是金塊隊史首度在明星賽前拿到40勝。

另一場比賽，尼克隊當家控衛布朗森（Jalen Brunson）13日狂飆40分，率領球隊以124：106擊退籃網隊。這是尼克自2020年1月26日以來首度戰勝籃網，終止雙方對戰9連敗。此外尼克過去面對西蒙斯（Ben Simmons）所屬的球隊，戰績0勝15敗。如今趁著籃網戰力流失，終於打破這項難堪紀錄。

談到終於擊敗籃網，布朗森表示，「必須給他們（籃網）讚美，過去幾年一直很出色，今晚也打得很好，不過我們在下半場占據上風，稍微扭轉局面，收下比賽勝利。」

布朗森（左）13日狂飆40分，率尼克隊擊退籃網。（路透）
布朗森（左）13日狂飆40分，率尼克隊擊退籃網。（路透）

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