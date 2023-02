湖人隊巨星詹姆斯(LeBron James)近日登基NBA史上得分王,先前也自認是「山羊」(GOAT,意指歷史最佳球員縮寫)。沒想到他與家人及朋友共進晚餐時,真的牽了兩隻山羊進入餐廳。

根據知名八卦 媒體「TMZ」報導,詹姆斯昨天賽後前往洛杉磯 一家高級餐廳,慶祝自己創下歷史得分王里程碑。值得一提的是,詹姆斯進入餐廳後,兩隻山羊就被飼養員帶進餐廳。不過只待了15分鐘左右,就因衛生理由被帶離餐廳。

詹姆斯與「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)誰才是「GOAT」,成為近年熱門討論話題。詹姆斯先前也曾表示,「作為一名籃球員帶來的成就,我覺得我是有史以來最好的籃球員。」

LeBron James had two goats visit his dinner party at a fancy wine bar Thursday night. https://t.co/hCy72NrsIA