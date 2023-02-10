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NBA／連明星賽遞補都沒有 哈登率76人退尼克證明身手

記者劉肇育／即時報導
76人隊「大鬍子」哈登10日全場進帳20分、12助攻、8籃板，幫助球隊以119：108打敗尼克。（Getty Images）
76人隊「大鬍子」哈登10日全場進帳20分、12助攻、8籃板，幫助球隊以119：108打敗尼克。（Getty Images）

儘管在今天聯盟公布的明星賽遞補名單中依舊未能入選，76人隊「大鬍子」哈登（James Harden）對尼克隊之戰仍展現主宰戰局的能力，全場進帳20分、12助攻、8籃板，並在比賽倒數階段命中決定勝負的跳投，幫助76人以119：108終止2連敗。

NBA宣布明星賽傷兵遞補名單，76人一哥安比德（Joel Embiid）與灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、馬卡南（Lauri Markkanen）頂替因傷無法參賽的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）成為明星賽先發，三個空缺則由愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）、席亞康（Pascal Siakam）補上。

哈登儘管在明星賽票選獲得球員選票第5、球迷選票第4、媒體選票第5名的高支持率，最終卻連遞補名單都無法入選，甚至還被各項票選排名都在他之後的席亞康搶下遞補機會，被認為是今年最大遺珠。

不過在今天與尼克之戰，哈登也用表現證明自己，全場拿下20分、12助攻、8籃板，不僅幫助球隊取勝，也是全場「正負值」次高的球員，僅次於替補上陣攻下27分的隊友馬克西（Tyrese Maxey），搭配上安比德全場35分、11籃板、6助攻的全能演出，幫助76人終止2連敗。

柯瑞 威廉 NBA

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