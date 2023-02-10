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NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：籃網現在天賦更高

記者劉肇育／即時報導
丁威迪攻下全隊最高的25分。（歐新社）
丁威迪攻下全隊最高的25分。（歐新社）

籃網隊在今年交易大限前將雙星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）交易後，9日總算迎來新援，也是回鍋籃網的丁威迪（Spencer Dinwiddie）等人助拳，而首場比賽他就攻下全隊最高的25分，幫助籃網取勝，賽後他也直言球隊現在的天賦，可能比起杜蘭特和厄文剛來到布魯克林時還要來得高。

籃網在今年交易大限前共達成了4筆交易案，獲得了丁威迪、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布里吉斯（Mikal Bridges）和強森（Cameron Johnson）以及12個選秀權，而9日前兩人也率先披上籃網戰袍上陣，並且分別有25分、6助攻與9分、9籃板演出，幫助籃網以11分差距擊敗公牛隊。

對於重回老東家效力，丁威迪在9日賽後也分享了過去幾天遭到交易的心情，「這4、5天對我來說很詭異，但如果要我選擇我生涯待過的3個地方舊地重遊，我一定會說就是這裡。」

儘管籃網與他離開時相比有相當大的變化，但丁威迪也直言，現在的籃網可能比杜蘭特和厄文剛來到布魯克林時還要有天賦，「我現在已經等不及想看到布里吉斯上場了，他可以去防守對方最好的球員，畢竟今晚我們在防守拉文（Zach LaVine）時一點也不有趣，讓他攻下了38分。」

而9日砍進6顆三分球拿下18分的籃網射手哈里斯（Joe Harris）也說：「我們全隊上下的拚勁，跟我們過去幾年不斷進步時很像。」

在雙星離隊後，籃網也確實有更多球員挺身而出，近期得分大爆發的湯瑪斯（Cam Thomas）9日儘管手感不佳，但仍有20分進帳，渡邊雄太也替補上陣拿下14分，其中包括在第四節投進兩顆三分球，西蒙斯也替補20分鐘拿下8分、8籃板、4助攻。

厄文 布魯克林

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