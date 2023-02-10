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NBA／勇士出清榜眼威斯曼 湖人補進中鋒班霸

體育新聞組／綜合報導
勇士榜眼威斯曼（中）最終仍是遭到出清。（Getty Images）
勇士榜眼威斯曼（中）最終仍是遭到出清。（Getty Images）

根據消息，勇士和活塞、老鷹達成一筆三方交易，將2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）送到底特律，從老鷹獲得5個二輪選秀權，也從活塞拿到諾克斯（Kevin Knox）。老鷹則是從活塞得到了比伊（Saddiq Bey）。

最後勇士又和拓荒者達成協議，將諾克斯和5個二輪選秀權一起打包送到拓荒者，換回上季冠軍班底的小裴頓（Gary Payton II）。

原本被視為高潛力的威斯曼，除了新秀年出賽75場、繳出場均12.8分4.5籃板的成績外，接下來受到傷勢影響，上季完全報銷。本季在回歸後，勇士一度仍想培養他成為主要禁區輪替，但表現還是不如預期，一度下放發展聯盟，幾乎完全失去輪值空間。

小裴頓在協助勇士奪冠後，以三年2700萬美元的合約加入拓荒者，但受到傷勢影響，從開季就一路缺席比賽，直到1月份才正式復出。本季出賽15場，平均得到4.1分2.6籃板1.5助攻1.1抄截。

此外，季中交易大動作不斷的湖人，在截止日最後時刻先是和金塊達成協議，送走替補長人布萊恩（Thomas Bryant），收回里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權。隨後又和魔術進行交易，將貝佛利（Patrick Beverley）和1個二輪選秀權送出，換來中鋒班霸（Mo Bamba）。

原先在湖人清走對自己角色不滿意的布萊恩後，球隊陣中14人名單多達8名控衛，且欠缺禁區替補中鋒；但透過和魔術的交易，湖人瘦身了後場陣容，也補進需要的長人。

上季繳出生涯最佳表現的班霸，本季受到魔術陣中多名長人的競爭，上場時間大幅縮減，場均得到7.3分4.6籃板1阻攻，三分命中率39.8%。湖人季中交易陸續補進所需要的陣容拼圖，這幾位新援的場均三分球命中數加總明顯高於先前的組合，這將有助於提升紫金軍團的外圍火力。

至於防守瘋狗貝佛利，雖然季前滿心歡喜投入湖人懷抱，但還是待不滿一個賽季就被釋出，據悉，貝佛利將不會為魔術效力，雙方將會達成買斷協議。

湖人 勇士

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