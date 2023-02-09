NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

才剛通過聯盟同意完成經營權的易主，並在8日舉行了新經營團隊介紹記者會的太陽隊，在下午隨即拋出交易震撼彈與籃網隊換回13屆全明星球員杜蘭特（Kevin Durant），組成威力強大的先發陣容，而根據美國媒體指出，太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）就介入了這筆交易案，展現了想改變球隊的決心。

美國最大批發抵押貸款 發放機構執行長的伊許比亞，在今天才透過正式介紹會宣布成為太陽的新經營者，而將改變球團工作場所文化作為目標的他一上任後就獲得不少員工的好感，伊許比亞也表示，希望將太陽打造成一個大家庭，自己將不會以球團所有者自居，而只是擔任這個大家庭的管家。

在成功「安內」後，伊許比亞也順勢達成了上任後的第一筆交易案，與籃網換回超級球星杜蘭特以及華倫 （T.J. Warren），儘管賠上了4個首輪選秀權與3名球員，但也讓太陽組成隊史史無前例的豪華陣容。

根據媒體報導，太陽與籃網的交易過程其實有過不少波折，不過在伊許比亞加入談判後，最終讓他達成了可說是今年最重大的交易案之一，促成了保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）和杜蘭特的四巨頭連線，在得知杜蘭特將加盟的消息後，包括保羅、布克也相繼發文，難掩激動之情。