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NBA／3天雙巨頭相繼走人 西蒙斯遭酸：現在被射手圍繞

記者劉肇育／綜合報導
籃網三巨頭在3天內就瓦解，厄文與KD相繼離隊。（美聯社）
籃網三巨頭在3天內就瓦解，厄文與KD相繼離隊。（美聯社）

三天前才剛送走明星後衛厄文（Kyrie Irving）的籃網隊，9日又傳出將與太陽隊達成交易案送走杜蘭特（Kevin Durant），讓原先的三巨頭僅剩下西蒙斯（Ben Simmons）一人，還遭到76人隨隊記者發文暗酸，現在身邊配置了滿滿的射手。

籃網在2021年1月透過4方交易案網羅「大鬍子」哈登（James Harden）後開啟球隊的三巨頭時代，但過去兩年卻是風波不斷，讓三巨頭始終無法好好搭配，而去年2月籃網更是決定將哈登送往76人換回西蒙斯，不過西蒙斯卻因為傷勢問題直到本賽季才歸隊，沒想到才打了半個賽季，現在厄文與杜蘭特卻相繼離開，讓三巨頭在短短3天內僅剩下西蒙斯一人。

而籃網在這兩筆交易案中，分別換回了丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crowder）5人球員，以及合計5個首輪選秀權、2個2輪選秀權和2028年與太陽互換選秀權，儘管未能換回其他聯盟一線球星，但也算是增加了不少可用之兵與選秀權，為重建之路累積資本。

籃網球星剩西蒙斯，他也被76人隨隊記者發文暗酸。（路透）
籃網球星剩西蒙斯，他也被76人隨隊記者發文暗酸。（路透）

對於三巨頭中唯一被留下的西蒙斯來說，也將如願成為球隊領袖，不過要如何帶領這批與三天前截然不同的陣容，對於西蒙斯來說也是他生涯前所未有的考驗，而76人隨隊記者柯瑞爾（Austin Krell）也趁機酸了一下西蒙斯，「現在他們已經讓西蒙斯被射手圍繞了。」

厄文 柯瑞

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