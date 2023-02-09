NBA／厄文、杜蘭特轉戰西區 太陽布里吉斯：我的天啊

厄文、杜蘭特。（路透）

籃網隊在日前送走明星後衛厄文 （Kyrie Irving）後，今天再傳出將與太陽隊達成重磅交易案，準備將明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）送往鳳凰城換回布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crowder）和4個首輪選秀權和2028年的選秀交換權，而此交易一出也在聯盟間引發熱議。

籃網在日前送走厄文後，今天再傳出與太陽達成交易案將杜蘭特送走，正式宣布進入重建期，反觀太陽卻將擁有保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）和杜蘭特的4人連線，其中身為杜蘭特交易籌碼的太陽布里吉斯第一時間也在推特 發文「我的天啊」，似乎也對於被交易感到震撼。

至於剛結束與獨行俠隊之戰的快艇 一哥雷納德（Kawhi Leonard），則是剛好在接受記者訪問時收到此交易訊息，他也向記者探聽交易細節，在被問到對於此交易的看法時，他則說：「我必須專注於快艇隊，專注於我們該做的事情。」

籃網雙星在近期接連轉戰西區，毫無疑問也將為西區戰力版圖投下震撼彈，其中太陽將在3月6日出戰獨行俠，杜蘭特與厄文可望將在交易後首次以對手身分在場上交鋒。