NBA／20年不斷進化 詹姆斯超越賈霸登基「得分王」

NBA湖人隊「小皇帝」詹姆斯期待已久的時刻終於到來，7日晚對雷霆隊攻下38分後，生涯20季累積38390分，超越傳奇球星「天勾」賈霸，在爆滿球迷的歡呼中躍居NBA史上得分王。詹姆斯破紀錄的一刻，比賽特別暫停，他從賈霸(左)手中接獲代表得分王的球時，當場流下英雄淚。(美聯社)

沒讓球迷等太久，湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）7日只花3節時間就攻下36分，超越傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA 史上得分王。這位38歲老將在親友、賈霸見證下締造特別紀錄，忍不住落下男兒淚。

2003年展開NBA生涯的詹姆斯，本季迎接第20個賽季，對雷霆隊賽前，差35分追平賈霸的3萬8387分紀錄；他在上半場攻下20分，第3節加快進度，最後10.9秒後仰跳投拿下單節第16分，正式成為聯盟得分王。

詹姆斯最終攻下38分、生涯20季累積3萬8390分。他說：「很多人希望我用天勾或招牌灌籃破紀錄，但後仰跳投也是很有指標的動作。」不過，他在紀錄夜仍小有遺憾，因為湖人主場以130：133不敵雷霆，25勝30敗在西區排名倒數第3。

湖人主場7日聚集超過200家媒體，詹姆斯改寫紀錄後暫停比賽，家人都進場送上擁抱，他也簡短致詞，感謝球迷、球團和聯盟一起走過20年。

詹姆斯賽後透露，破紀錄當下還沒完全反應過來，看到家人出現在球場，才稍微意識到特別時刻。

成為NBA得分王，詹姆斯忍不住落下男兒淚。（美聯社）

「20年來每一分鐘都能打出這樣水準，從例行賽到季後賽，還能處在顛峰是很超現實的感受。」詹姆斯感性說，能在聯盟20年是很大榮幸，期許自己能繼續維持，「不管還能跑多遠、跑多久，都會開心跑下去。」

賈霸在1984年4月成為NBA得分王，同年底詹姆斯出生，形成有趣巧合。賈霸1989年從湖人退休 ，7日現場見證新科得分王，75歲的他形容詹姆斯的生涯就是主宰球場，且長達20年，「必須給他肯定，擁有難以形容的特質，這就是領導能力。」

賽後，詹姆斯再度被問到對「史上最佳球員」看法，雖沒給正面答案，但回答充滿自信。

「對我來說，這是在理髮店很棒的聊天話題，也會永遠一直被討論。」詹姆斯用另種角度發表對史上最佳球員的感想，強調如果他是球團總經理、擁有狀元籤，一定會選擇自己；詹姆斯的理由就是「相信自己」。他說：「我知道自己能端上檯面什麼東西，一個20年來能改變比賽打法、可以勝任聯盟所有位置，而且都表現出色的球員。」

自評1到5號都能勝任的詹姆斯提到，不只得分，個人助攻和許多數據都是現役球員前段班，「長青」關鍵在於能適應比賽方式的改變。他舉例說，20年前比賽節奏不像現在快速，單場比賽才70分左右，隨著時代演進、比賽節奏增快，得分破百已是常態，三分球也成主流，要能去順應場上改變。