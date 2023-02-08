NBA／柯瑞傷停…湯普森飆12三分彈 勇士壓雷霆
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）6日因傷缺戰，「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）挺身而出，面對雷霆隊狂轟12記三分球在內的42分，搭配「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）21分外帶生涯新高12助攻，聯手助隊以141：114輕取雷霆隊。
湯普森上場33分鐘就攻下42分，全場22投15中，包括16投12中的三分球，幾乎彈無虛發的表現讓勇士球迷陷入瘋狂。勇士在湯普森帶領下，團隊外線50投26中，早早拉開比分。
NBA單場最多三分球紀錄保持人正是湯普森，2018年他面對公牛單場飆進14顆外線。這場比賽湯普森手感發燙，很有機會挑戰紀錄，但勇士教練團選擇讓他最後4分41秒就下場，得分停在42分。
這是湯普森生涯第8場單場有兩位數三分球進球的比賽，NBA史上名列第2，僅次於好兄弟柯瑞的22場。
賽後湯普森被詢問，是否想改寫三分球紀錄？他笑說的確有這想法，但球隊將到客場面對拓荒者隊，「而且我不認為籃球之神會喜歡你去追逐紀錄，你必須讓這自然發生。」
勇士總教練柯爾表示，少了柯瑞的第一場比賽能打出如此內容，肯定能增加團隊信心。
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